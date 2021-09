„Proto předpokládáme, že jakmile se dokončí vodojem, budeme pokračovat v postupné rekonstrukci vodovodu ve vsi. Chceme postupovat tak, abychom vždycky část opravili, protože v celku se to za současné situace provést nedá. Některé ulice prostě úplně uzavřít nemůžeme, takže to budeme muset řešit po částech. Samozřejmě počítáme s tím, že současně s opravou vodovodu bychom opravili také kanalizaci,“ uvedl starosta s tím, že časový harmonogram a finanční rozpočet na opravu vodovodu zatím stanoveny nebyly..

Rekonstrukce vodojemu byla rozdělena na několik částí. Na přelomu loňského a letošního roku nechala obec udělat nový přivaděč od zařízení až na okraj obce. V současnosti se pracuje na samotném vodojemu, práce na něm by měly být dokončeny počátkem jara příštího roku.

Jak řekl starosta Miroslav Křížek, akce se časově překlene až do příštího roku. „Vzhledem k suchu a stavu vody bude ve vodojemu obnovena třetí, zatím nevyužívaná komora, abychom zajistili větší objem na vodu. I když letošní rok je trochu jiný, ale když je sušší rok, stav vody je trochu na hraně,“ vysvětlil starosta.

