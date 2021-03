Deník na návštěvěZdroj: Deník

"Naše školka má kapacitu 28 dětí, v současné době máme zapsáno 27 dětí. To jedno místo ponecháváme volné, kdyby se objevil nějaký třeba nově přistěhovalý předškolák," uvedla ředitelka Jaroslava Vrbová.

Do erpužické školky chodí děti ve věku od tří do sedmi let. Nejsou to pouze místní děti, rodiče sem vozí svoje děti i z některých okolních míst. "Nejen tedy ze spádových obcí okolo, jako jsou třeba Kšice, Trpísty, nebo Únehle, máme tady i děti ze Stříbra. Jak nám rodiče říkali, líbí se jim individuální přístup, který tady k dětem máme," dodala ředitelka.

Školka je šest let po rekonstrukci, opravena byla kuchyně, díky přístavbě dostalo zařízení novou třídu a ložnici. Většinu času ovšem děti tráví na zahradě mateřinky.

Jak dále uvedla ředitelka, děti z erpužické školky znají lidé z veřejných vystoupení nejen přímo v místě, ale také v okolí. "Doku nepřišla pandemie a s ní opatření, kvůli kterým se nemohou konat společenské akce, vystupovali jsme pravidelně na oslavách MDŽ, Dne matek a podobně," uvedla.