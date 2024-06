Letošní volby do Evropského parlamentu vyhrálo v České republice ANO (26,14% hlasů, 7 mandátů), následované SPOLU (22,27%, 6), na třetm místě pak Přísaha a Motoristé (10,26%, 2), dále Stačilo! (9,56%, 2), páté místo obsadili Starostové a osobnosti (8,7%, 2), Piráti získali 6,2% a jeden mandát a poslední mandát má SPD a Trikolora s 5,73% hlasů.

Západní Čechy měly ve volbách do Evropského parlamentu kolem 30 kandidátů napříč politickým spektrem. Jen dva z nich se ale dočkali zvolení. Jsou jimi Ondřej Knotek z Mariánských Lázní, který kandidoval za vítězné ANO a prodloužil si tak mandát evropského poslance, a právník a vysokoškolský učitel Ondřej Dostál z Mirošova na Rokycansku, který kandidoval pod hlavičkou koalice Stačilo! (ČSNS+KSČM+SD-SN).

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června.