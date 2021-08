Vodovod má zaveden pouze horní část vesnice, která může využívat zdroj vybudovaný pro čerpací stanice při dálničním odpočívadle Svatá Kateřina. "Domnívali jsme se, že bychom tento vodovodní řad prodloužili a napojili na něj zbývající část vesnice," řekl Deníku starosta. "Ukázalo se ale, že ten vrt není dostatečně vydatný, aby mohl zásobovat ještě další část vsi. Budeme proto muset najít nové řešení," dodal s tím, že jednou z možností je vybudovat pro Svatou Kateřinu nový vrt.

Další z možností je napojení celé vesnice na stávající vodovod v Rozvadově. To by znamenalo položit do země vodovodní potrubí v délce několika kilometrů. "Jeví se nám to jako schůdnější řešení. Než mít v každé vesnici samostatný vrt a k němu úpravnu vody, je možná lepší napojit osady na rozvadovský vodovod," uvedl dále starosta.

Kanalizace doposud nebyla ve Svaté Kateřině žádná, lidé používají vlastní jímky. Nová čistička odpadních vod by měla stát v dolní části vesnice, na pozemcích, které jsou momentálně ve vlastnictví církve a obec Rozvadov již požádala církev o odkoupení pozemků o ploše přibližně jednoho hektaru.