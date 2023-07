Najíst se můžete v Restauraci U Krkovičky, ale za vše, co sníte a vypijete, od vás bude obsluha požadovat pouze a jedině hotovost. „Odmítám platit bankám všechny jejich poplatky, za každou transakci i za to, že terminál vůbec mám. Navíc když máte terminál, musíte plnit různé podmínky a to prostě nechci. Mám doma několik nabídek od různých bank, ale nevyhovuje a nelíbí se mi ani jedna,“ řekl Deníku majitel Ota Stříška. V pohodě kartou nezaplatíte ani v restauraci V Pohodě. V době návštěvy Deníku však majitelé byli mimo restauraci a sympatická obsluha pouze odpověděla, že u nich lze platit také pouze hotově, o důvodu, proč tomu tak je, mluvit nechtěli. V případě, že se vám nepodařilo nikde hotovost získat, a přesto už vám kručí v břiše, máte v Konstantinových Lázních jedinou možnost a tou je restaurace v hotelu Jitřenka. Majitel Marek Bocan nebyl skoupý na slovo. „Platit kartou u nás je naprosto běžné. Považuji to za službu zákazníkovi. Spropitné k platbě přidat lze, ale automaticky ho neúčtujeme. Necháváme na každém zvlášť, aby se rozhodl. Někdo nechá spropitné pro obsluhu přímo na stole v hotovosti, někdo přihodí částku rovnou při bezhotovostní platbě,“ uvedl.