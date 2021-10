Slavnostní vernisáže Babího léta se účastnila také Zdeňka Horváthová. „Líbí se mi to, a oceňuji i slova autorů, když pak k obrazu něco řeknou. Také bych chtěla umět takto malovat. Já na podobné výstavy ráda chodím, snažím se podpořit všechny takové akce,“ řekla návštěvnice muzea.

Několik černobílých snímků přivezl fotograf Jan Pakosta. „Pro tuto výstavu jsem si připravil svůj nejnovější projekt, který nazývám foto-grafika. Jsou to snímky jakoby zasněného lesa, které připravuji zvláštní technikou, kdy snímky převádím do černobílé barvy, následně je invertuji, takže se barvy otočí, černá je bílá, bílá černou, v podstatě vznikne něco jako negativ,“ vysvětlil Pakosta.

Ve stříbrském muzeu byla zahájena výstava Babí léto, která má ve městě už několikaletou tradici. Zapojit se do ní mohou všichni obyvatelé města, kteří dokáží cokoliv vytvořit. Letos se na jednom místě sešlo více než dvacet vystavovatelů, kteří vytvořili zejména obrazy a fotografie.

