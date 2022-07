Několik zábavných odpolední pro děti chystá o prázdninách Regionální muzeum Kladrubska. V průběhu letních měsíců budou mít předškoláci i školáci možnost zúčastnit se několika rozmanitých akcí, při nichž se rozhodně nebude nouze o zábavu.

Regionální muzeum Kladrubska. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Na první dobrodružství se mohou těšit již ve čtvrtek 7. července, kdy se společně s pohádkovými knihami a maňásky stanou součástí pohádkového dění. Zájemci nemusí být jen z Kladrub, vítáni jsou i přespolní. Pohádkové odpoledne se koná od 13 do 16 hodin v sále muzea. "Ne každé dítě má o prázdninách šanci dostat se někam na výlet nebo do ciziny, proto jim nabízíme alespoň několik akcí, kdy se snad pobaví a odnesou si spoustu zážitků," řekla Deníku iniciátorka a organizátorka akcí Miroslava Škorvánková. Akce je zdarma. Současně v muzeu probíhá po celý červenec netradiční akce pro dospělé s názvem Druhá šance pro všechny knihy, která nabízí zájemcům z řad knihomolů v otvírací době muzea volné nahlédnutí do knih všech žánrů, které sem k tomu účelu donesli dobrovolní dárci s tím, že by jejich oblíbená kniha mohla potěšit i někoho dalšího. V případě zájmu si mohou návštěvníci vyhlédnutou knihu bezplatně odnést.