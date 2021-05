V sobotu 29. května se milovníci přírody, především pak plazů a obojživelníků, mohou vypravit do lokality Staré Knížecí Huti. Pod vedením zooložky Zuzany Blažkové z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR projdou cca sedmikilometrovou trasu naučné stezky, kdy využijí odboček k tamním rybníkům a tůním, aby se mohli seznámit zejména se zdejší faunou a okrajově i florou. Organizátoři slibují, že případní zájemci o výpravu jistě potkají například skokana zeleného či ropuchu obecnou a setkají se také se spoustou denních i nočních motýlů. Zdejší uměle vytvořená jezírka jsou domovem nejen četné řady živočichů, ale i vodomilných rostlin.

K výpravě Sklářskou stezkou pohledem zoologa se můžete přidat v 10 hodin u rozcestníku na Staré Knížecí Huti. Zuzana Blažková díky svým bohatým zkušenostem všem zájemcům vzkazuje, aby si do batohu přibalili repelent a obuli si pokud možno voděodolnou obuv. Nezbývá než doufat, že se počasí umoudří a akce nebude muset být z důvodu deště zrušena.

Ochuzeni o zážitky nebudou ani obdivovatelé přírody v domažlickém okrese. Jiří Sladký, pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, se společně se zájemci o botaniku vypraví do Teplomilného lesa u Kolovče. Vystoupají na hřbet vrchu Radlice, cestou zpět prozkoumají jeho svahy, kde by měli najít i vzácnou rostlinu tolitu a náprstník. Celkově je v plánu asi sedm kilometrů dlouhá trasa listnatými lesními porosty, při níž návštěvníci zabrousí i do historie, kdy navštíví ruinu Zichovské tvrze.

Tato akce se koná za každého počasí, zájemci se mohou u průvodce hlásit v 11.30 hodin v Kolovči u kostela Zvěstování Panny Marie. Organizátoři doporučují pro bezpečné a pohodlné šlapání zpevněnou kotníkovou obuv a především občerstvení s sebou. Původně plánované zastavení v hospůdce v Zichově se konat nebude.

"Veškeré aktuality a detailní informace jsou na webových stránkách www.ceskyles.ochranaprirody.cz nebo facebookové stránce CHKO Český les - AOPK ČR, RP SCHKO Český les," vzkazuje pracovnice pro styk s veřejností AOPK ČR Lucie Koryťáková Nováková.