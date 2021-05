Zpátky do Šmudliny, tak se jmenuje nová akce, kterou pro své návštěvníky a příznivce připravili psí útulek U Šmudliny v Tachově. Bude se konat se v neděli 30. května.

„Jde o tak trochu veselejší návštěvní den po dlouhodobém uzavření útulku. Lidé sice mohli psy venčit, ale dovnitř nemohli. Teď jim to chceme vynahradit. Na programu bude prohlídka útulku, prodejní stánek, prohlídka nového pozemku, na kterém sice ještě nic nestojí, ale budeme na místě informovat o tom, co v budoucnu zamýšlíme,“ řekla Deníku provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. Lidé také mohou nosit jakékoliv pamlsky, piškoty, savé podložky, krmení prémiových značek. Akce se koná od 14 do 17 hodin.