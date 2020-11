/FOTOGALERIE/ Desítky prodejen několika obchodních řetězců se zapojily v sobotu v Plzeňském kraji do celonárodní sbírky potravin. Lidé mohli v supermarketech i drogeriích odevzdávat do označených přepravek trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží.

Plzeň, Bory, Tesco, Kaufland, sbírka potravin | Foto: Deník / Veronika Zimová

Pravidelně se ke Sbírce potravin připojuje Tesco na Borských polích v Plzni. "Bývám tady každý rok jako dobrovolnice," řekla Deníku sociální pracovnice Soňa Filipová. "Lidé jsou ochotní pomáhat, každý rok takhle nashromáždíme několik tun potravin. Ty se pak do potravinové banky a distribuují do rodin," dodala s tím, že předáním potravin rodinám se sociální pracovníci snaží tyto rodiny motivovat. "Chceme zlepšit jejich sociální situaci. Takže když se jim třeba podaří naspořit na školní pomůcky, my jim ve stejné hodnotě dáme potraviny," uvedla příklad.