V Česku je většina škol uzavřená od 14. října. Dosud mohly být v provozu pouze mateřské školy a školy pro děti rodičů, kteří pracují v tzv. první linii. Od středy budou moci opět usednout do lavic žáci prvních a druhých tříd základních škol.

Otevření škol je pro děti i učitele skvělou zprávou. „Děti už se do školy strašně těší. Za otevření škol jsme rádi, klasická výuka se nedá ničím nahradit,“ uvádí Eva Doležalová, která vede základní školu v Kozojedech na severním Plzeňsku.

Žáci a zaměstnanci školy budou muset mít od středy nasazené roušky po celou dobu pobytu ve škole. Zrušena byla výuka zpěvu. „Samozřejmě budeme dodržovat veškerá hygienická opatření. Děti i učitelé budou muset mít roušky poprvé nasazené i při vyučování, k dispozici bude všem dezinfekce a určitě chceme i hodně větrat. Hlavně během výuky, když se například děti zvednou na chvíli z lavic a jdou plnit nějaké úkoly po třídě nebo na chodbu,“ říká Doležalová.

Do klatovské Masarykovy základní školy nastoupí ve středu celkem čtyři třídy. „Z hlediska hygienicko-bezpečnostních opatření uděláme pro žáky maximum,“ tvrdí ředitelka školy Emilie Salvetrová. „Myslím si, že pro děti prvních a druhých tříd bylo uzavření škol nejhorší. Právě ty jsou vždy nejvíce smutné, když kolem sebe nemají žádný kolektiv,“ míní ředitelka.

Podle Zdeňka Hnáta, ředitele Základní školy Zárečná v Tachově, je škola připravena na to, aby se třídy navzájem nepotkávaly. „Jsme připraveni už z první jarní vlny, ať už se to týká dezinfekce či dostatečného množství papírových ručníků. Také jsme zajistili, aby se třídy navzájem nepotkávaly na chodbách. Učit se budou každá v jiné části budovy. Máme i dokonce oddělené toalety, které jsou vyčleněné vždy jen pro jednu třídu. Ve třídách chceme také více větrat, a to při výuce. Nastoupit by měly všechny děti prvních a druhých tříd. Dohromady tedy šest tříd,“ uvádí Hnát.

Podle spolku Větráme školy by se otevírání oken ve třídách rozhodně nemělo omezovat. „Školní třídy byly problémové ještě před pandemií. Díky různým dotacím na zateplení budov byla většina škol dokonale utěsněna a budovy tak přestaly dýchat. Následkem těchto úprav se začaly ve třídách hromadit různé škodlivé látky,“ říká Matěj Šmucr ze spolku Větráme školy.

Vhodným řešením je podle něj pravidelné "pětiminutové" větrání. „Pokud školy vůbec větrají, většinou využívají pouze štěrbinové větrání, tzv. ventilačku. Tento způsob větrání však není dostačující. Nad oknem se vytvoří vzduchová kapsa, kde rotuje vzduch pouze nad oknem, který rozvíří všechny částice v místnosti, ale místnost nevyvětrá. Optimálním řešením je pravidelné, intenzivní a krátkodobé větrání, například na pět minut,“ dodává.