Poliklinika Tachov tak zajistila ve spolupráci s Českým červeným křížem v Tachově možnost očkování třetí dávkou bez nutné registrace.

Prozatím, jak informoval ředitel polikliniky Petr Tuháček, je zajištěn jeden termín v tomto měsíci, a to v pátek 26. listopadu. Očkování se uskuteční v prostorách červeného kříže v Bělojarské ulici, a to od 9.30 do 13.30 hodin.

"V případě většího zájmu se bude očkovat až do 15 hodin," uvedl ředitel s tím, že před očkováním není nutná registrace. "Jen bude třeba nahlásit předem zájem o očkování a údaje zaměstnancům městského úřadu," dodal. To mohou učinit zájemci o očkování na telefonních číslech 374 774 206 (p. Špelinová) nebo 374 774 142 (p. Mošna).

Za prvních týden měsíce listopadu se v Tachově testovalo šest dní mimo soboty. Jak informoval ředitel polikliniky, provedeno bylo 296 PCR testů, z toho bylo pozitivních 75 lidí, tedy 25 procent. Ze 103 antigenních testů bylo pozitivních devět. Aktuální počet nakažených byl v Tachově 49 (ke 4. listopadu), oproti 35 o týden dříve. V obvodu ORP Tachov, který zahrnuje 37 tisíc obyvatel, je aktuálně očkováno alespoň jednou dávkou 19 tisíc lidí, tedy 52 procent.