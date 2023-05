Medvědí sousoší opět zdobí Žebráky nedaleko Hoštky. Na podzim se nejspíš turisté podivovali, proč v mapové aplikaci značená socha medvědů nikde na návsi vesničky nestojí. Důvod byl jednoduchý.

Opravené sousoší již opět zdobí náves Žebráků | Video: Deník/Monika Šavlová

Autor lipového dvoumetrového medvěda Karel Kalianko, místní obyvatel, se rozhodl své dílo zrestaurovat. „Ono je to zaneseno v mapách? To jsem ani nevěděl, tak se tedy turistům omlouvám,“ směje se. „No on kdysi říkal příbuzný, že to tam zkusí nějak propašovat, ale já tomu nevěnoval pozornost,“ dodává.

Karel Kalianko je domácí kutil, který tak trošku fušuje do všeho, co ho zajímá a baví. A když mu před pár lety známý přiznal, že musel porazit lípu, a nabídl, zdali nechce její část, neváhal a už si pro ni frčel. Domů dorazil s více jak dvoumetrovým špalkem a představou, že z něj vyřeže medvěda. Jak řekl, stalo se. Pár měsíců měla jeho paní Ivana doma poměrně klid, neb Karel ve své dílničce postupně vyřezával sochu. „No byl jsem trošku hrrrr, a tak jsem špatně domyslel jednu tlapu. Tak jsem prostě musel dodělat to medvídě. Tím pádem není socha z jednoho dílu, ale poznat to snad není,“ vysvětluje.

V dobré víře a nadšení měl být medvěd původně úlem, proto byla část jeho zad otvírací a vepředu je výklopné česno. Když ho však Karel dodělal a postavil na zahradě, začali ho přátelé přemlouvat, že je škoda, aby ho měl jen sám pro sebe. Takže medvěd putoval na náves do prostoru mezi dva vzrostlé duby a tam stál více jak dva roky až do loňského podzimu. Jeho počin nevadil bývalému vedení obce a nevadí ani současnému. „Nám se medvěd líbí, určitě aktivitu pana Kalianka vítám, je to takové milé zpestření při návštěvě obce. A kdyby chtěl přidělat další sochu, vůbec by nám to nevadilo,“ řekla Deníku Lucie Valíčková, starostka obce Hoštka, kam Žebráky spádově patří.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Jenomže do zad sochy přes otvírací dvířka zatékala voda a pan Karel se obával, že v důsledku toho socha začne hnít, však při podzimní kontrole objevil první náznaky. A tak se rozhodl ji přes zimu zrestaurovat a opravit. Medvěda převezl zpět do míst, kde vznikal, nechal ho vyschnout, jeho vnitřní prostory vyčistil a naimpregnoval, zadní otvírací část upravil tak, aby zatékání zabránil. Nakonec přetřel celého bručouna gumoasfaltem a s příchodem jara postavil na jeho místo.

Cyklisté a turisté putující po cyklostezce č. 36 tak opět mohou zastavit a s medvědí dvojicí si udělat selfie na památku.