Sejít se jen tak mimo výjezd, společně se pobavit, popovídat si a taky trochu zasportovat se dobrovolným hasičům povede jen málokdy.

Skvěle se pobavili při turnaji v kuželkách dobrovolní hasiči z Tachovska. | Foto: Martin Šebesta

O to více si pak užili podvečer 26. prosince ve sportovní hale TJ Baník Stříbro, kde si to mezi sebou rozdala v kuželkách hned tři hasičská družstva - SDH Kladruby, SDH Stříbro a SDH Tachov. „Turnaj pořádají kluci z SDH Stříbro, my z Kladrub jsme zde podruhé. Je to skvělé, že se čas od času vidíme jinde než na soutěžích nebo u ohně či jiného zásahu,“ řekl za SDH Kladruby Martin Šebesta.