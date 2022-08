Zdroj: Antonín Hříbal

Podle historických pramenů se založení hasičského sboru v Plané datuje k 17. únoru 1871, formálně byl pak založen až 30. července na valné hromadě. Tehdejším hejtmanem, tedy starostou města byl Johan Rasp. Poprvé hasiči sboru zasahovali 8. září 1871. Zajímavostí je, že do roku 1880 čítal sbor úctyhodných 213 členů. Dnes má nějakých 90 členů. "A výjezdová jednotka šestnáct hasičů. Vzhledem k zařazení jsme předurčení i k výjezdům k dopravním nehodám nebo například také k chemickým haváriím, podobně jako profesionální hasiči. Od vyhlášení poplachu musíme vyjet do pěti minut,“ řekl Deníku velitel výjezdové jednotky Josef Švarcbek, který je členem sboru dobrovolných hasičů od roku 1986. Prapor nechali udělat už loni, kdy měl sbor rovných 150 let od založení, jenže nebylo možné oslavy uspořádat. „Proto jsme to přeložili na letošek a jsou až dnes,“ dodal.

Plánští dobrovolníci mají v novodobé historii za sebou dva velice náročné zásahy. „Tím prvním byl výbuch plynových lahví zde v Plané a teď nedávno výpomoc v Hřensku,“ poukázal Švarcbek. Na akci dorazili i kolegové plánských dobrovolných hasičů, a to hasiči ze sborů v Chodové Plané, Přimdy či Lestkova. Původně plánovaný seskok parašutistů a přistání vrtulníku byl odvolán kvůli nepříznivému počasí. "Obojí se budeme snažit domluvit na plánovanou drakiádu, která by se měla konat na letišti Kříženec na začátku října," upřesnila Hana Kolářová, starostka SDH Planá.

Celým dnem provázel moderátor Radek Škudrna z rádia Blaník. Starosta krajského sdružení hasičů Josef Černý poděkoval místním dobrovolníkům za činnost a součástí oslav v Plané bylo také hudební vystoupení i program pro děti. Viceprezidentka Českého magického svazu, kouzelnice Renata pobavila zejména dětské publikum. Pro dospělé a také děti byla připravena ukázka slanění z výškové plošiny profesionálních hasičů a ukázka hasičské techniky. Asi nejvíce ale zaujalo cvičné vyproštění osoby z převráceného havarovaného vozu. "Děkuji všem, kteří přišli i přesto, že nám počasí nepřálo a podpořili naši akci," vzkázala Hana Kolářová.