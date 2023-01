Mezi poslední výjezdy roku 2022 patřila dopravní nehoda za obcí Čečkovice. „Tohle místo u rybníka je místem častých dopravních nehod,“ říká velitel družstvaJiří Matlák. „Doporučil bych všem sundat tady nohu z plynu,“ dodává. Naposledy v roce 2022 vyjeli hasiči do Boru, kdy bylo nutno připravit plochu potřebnou pro přistání vrtulníku LZS, zabránit veřejnosti vstupu do prostoru, nasvítit místo a navést samotný vrtulník. Část z nich přitom společně se členy ZZS ošetřila pacienta a následně pomohla s jeho transportem.

Borská jednotka je zařazena do systému First responder. „Zjednodušeně to znamená, že každý z naší jednotky je perfektně proškolen instruktory České resuscitační rady v první pomoci při náhlých zástavách krevního oběhu a dalších život ohrožujících stavech. Zasahujeme v případě, kdy není v místě přítomna zdravotnická záchranná služba. Operační středisko si vyžádá naši jednotku k případu, kdy je osoba v ohrožení života jako je infarkt, ale může to být také krvácení, dušení. Pro tyto případy jsme vybaveni automatizovaným externím defibrilátorem,“ vysvětlil Matlák.