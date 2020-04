"Standardní hasičskou práci v posledních týdnech prakticky neděláme. Kromě nějakých školení, údržby a podobně. Ale i toho je méně," říká velitel jednotky. "Rozvážíme ale látku na roušky, rozvážíme hotové roušky. Tady v hasičárně je kompletujeme a odvážíme na město. Rozváželi jsme dezinfekci po celém Stříbrsku a rozváželi také dezinfekci z našich zásob." Jak dále uvádí, hasiči rozváželi na potřebná místa také nápoje, kterých dostalo město darem několik palet. "A v poslední době provádíme plošnou dezinfekci pomocí sava a dalších podobných roztoků. Například dezinfikujeme dětská hřiště, lavičky, zastávky, kontejnery s tříděným odpadem a tak dále. Každé auto najezdí s dezinfekcí přes čtyřicet kilometrů denně a zapojujeme dvě auta s posádkami."

Odhadnout, kolik hodin denně hasiči veškerou činností související s koronavirovou krizí stráví, je podle Jarabicových slov těžké. "Ze začátku krize jsme roušky sváželi od šiček i třikrát denně. To je několik hodin. Teď už to je jednou týdně. Teď připravujeme roušky pro děti, až začnou znovu chodit do škol. Jeden z našich členů řeže látky doma laserem a tady ve zbrojnici pak nařezané látky dezinfikujeme pomocí ozónu," popsal. V hasičárně se také roušky budou prát, sušit, žehlit.

Pocity z reakcí lidí, kteří hasičům za jejich mnohahodinové každodenní nasazení vozí jídlo, nápoje, sladkosti, jsou podle velitele skvělé. "Z mého pohledu si to nezasloužíme, pro nás není naše činnost nic nadstandardního," řekl skromně velitel. "Ale pravda je, že nevím, kdo by to mohl dělat jiný. Té práce není málo, točí se kolem toho několik lidí a několik hodin denně. Reakce lidí vnímáme pozitivně, na druhou stranu si tím, co děláme, nepřipadáme nějak výjimečně. Nikdo neřekne, že by si připadal jako hrdina v první linii," uvedl dále s tím, že práce dobrovolných hasičů je spíše srovnatelná s týlovým zabezpečením. "Prostě na to máme prostory, technické prostředky a lidi. A ti lidé jsou zatím ochotni to všechno dělat."

Jak dále připustil, po několika týdnech nasazení už je cítit určitá únava. Ve zbrojnici jsou hasiči několik hodin denně, soboty a neděle nevyjímaje. Řada z nich sem chodí po práci. Jsou ale připraveni, jak se shodují, dělat vždy to, co bude potřeba.