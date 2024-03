Usínat při čtení pohádek nebo třeba i básniček je přáním snad každého malého dítěte. Všem předškoláčkům, kteří navštěvují mateřinky ve Stříbře, toto přání jednou týdně plní dobrovolníci z řad rodičů či prarodičů, v letošním roce nově také žáci ze základní školy v Gagarinově ulici.

Rodiče, prarodiče, ale také žáci základní školy Gagarinova ve Stříbře chodí předčítat pohádky dětem do stříbrských mateřinek. | Foto: se svolením Jany Miltové a MŠ ze Stříbra

Projekt Společně pro děti organizuje už druhým rokem neformální skupina. „Ve všech třídách, jak v mateřské škole Palackého, tak Přístavní a Soběslavova, jsou vyvěšeny informační letáky a zájemci o tuto činnost se po domluvě s učitelkami zapisují do seznamu, dle něhož pak chodí dětem před spaním předčítat,“ vysvětluje princip jedna z organizátorek Jana Miltová.

V letošním roce se do projektu zapojili také žáci druhého stupně ze Základní školy Gagarinova. Přihlásili se dobrovolně, sami si připravili seznam a dle něj pak v doprovodu pedagoga či asistenta docházejí číst především z vlastních knížek dětem do MŠ Palackého. „Maminka měla radost, když jsem jí řekl, že půjdu číst do školky. Četl jsem z knihy, kterou jsem vyhrál ve třetí třídě v recitační soutěži,“ řekl třináctiletý Petr Štempec. Školáci berou tuto výzvu zodpovědně a někteří trpí i trémou. „Já měla strach, bála jsem se, že něco spletu nebo že začnu koktat. Ale bylo to moc fajn. Děti byly roztomilé, jak ležely ve svých postýlkách a poslouchaly. Některé opravdu při poslouchání pohádky i usnuly,“ přiznala Kristýna Sedláčková. „Přála bych si být učitelkou ve školce. Číst dětem před spaním mě moc bavilo, klidně bych šla číst znovu,“ prohlásila po první zkušenosti čtrnáctiletá Anna Demčáková.