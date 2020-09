Odtokový kanál z královské dědičné štoly Prokop ve Stříbře je už zase čistý a vyklizený. V posledních měsících byla vidět znečištěná místa, ať už přímo u vody, tak i v okolí, kde se válely odpadky a byla zde vysoká tráva.

Dobrovolníci vyčistili odtokový kanál z dědičné štoly Prokop. | Foto: Deník / Martina Sihelská

Dobrovolníci se rozhodli místo upravit. "Chodím sem denně na procházky, bydlím nedaleko a bylo mi líto to tak vidět, pak jsem to tu s panem Vaškem Nejedlým začal uklízet a vysekávat. Dosadili jsme lekníny, které tu pořád někdo krade, což nás moc mrzí. Teď je to hotové, čisté a já jen prosím, neničte ani lekníny, ani to okolí tady, vždyť je to pro všechny," prosí Václav Cuřín ze Stříbra.