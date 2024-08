Doladíme je parta tří muzikantů v obsazení kytara, baskytara a violoncello, která funguje od roku 2023. Jejich repertoár tvoří především vlastní tvorba. "Žánrově bychom se zařadili mezi folkaře. Hrajeme písničky jak se říká ze šuplíku, ale současně se nám v hlavách rodí další nápady a tak vznikají i písničky nové," řekl Deníku jediný mužský zástupce ve skupině Roman Štekl. "Pro nás bylo moc příjemné zjištění, že i přesto, že sluníčko po celý den hrozně pálilo, přijeli si nás do Konstantinek poslechnout i naši příznivci z Plzně," neskrýval nadšení baskytarista. "Zato nasmlouvaní zvukaři nás trošku vypekli, takže jsme museli hrát bez většího ozvučení a naše hlasivky dostaly trošku zabrat. ale myslím, že jsme to zvládli. Věřím, že si posluchači tu hodinu užili stejně jako my," přiznal Roman Štekl i malé komplikace, za které však skupina nemohla.