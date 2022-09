Strakatí králíci z Přimdy přivezli z výstavy zlatou medaili, první v historii

Podstatou domácího hospice je poskytnout služby nevyléčitelně nemocným, nebo pacientům v terminálním stadiu nemoci, ale i jejich blízkým a pečujícím. „Zprvu se nám většinou ozve člen rodiny, že potřebují s péčí pomoci. Klient i pečující si přejí zůstat společně doma v kruhu rodinném. Na základě informací se tým rozhodne, zda je žadatel indikovaný do paliativní péče a zda máme kapacitu ho přijmout. Rodině poté nabízíme komplexní službu a čtyřiadvacetihodinovou pohotovost i zapůjčení kompenzačních pomůcek. Službu drží sestřička spolu s lékařkou, sestry jsou připraveny kdykoli vyjet a pomoci. Dojezdová doba je však do hodiny. Klienti jsou z Tachovska, okrajově i z Domažlicka, pečovali jsme i v okrese Plzeň-sever. Telefonické konzultace poskytujeme kdykoliv, s rodinou jsme v kontaktu denně,“ vysvětlila princip služeb Davidová. Tým tvoří sedmnáct lidí. Mezi nimi je psycholožka, kaplanka, technik na rozvoz a servis kompenzačních pomůcek, lékařky, sociální pracovnice, sestřičky. Všichni odvádí velmi náročnou práci. „Nejvíce nás vždy zasáhne péče o mladší klienty. Nebo když v rodině dojde k nějaké další traumatizující události. Při práci využíváme supervize, pastoraci i psychology. Těžké záležitosti je potřeba probrat, aby se člověk zklidnil a mohl pokračovat v práci. Zároveň můžeme mluvit i o věcech, které nás přesahují. Pozitivní je pak i dobrá zpětná vazba, kterou máme. U klientů zažíváme velikou vděčnost, že mohou být doma a nemusí v těžkém stavu dojíždět do zdravotnických zařízení. To nás nabíjí,“ uvedla Davidová.