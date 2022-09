Usměvavá paní Katarína mezi skladbami udělala několik přestávek, při nichž posluchače seznámila s nástrojem, jehož kouzlu propadla již téměř před 30ti lety. Zabrousila do historie vynalezení jednoho z nejstarších strunných nástrojů, kdy nástroje podobné harfě jsou vyobrazeny již ve 3. tisíciletí před Kristem. Současná podoba je datována do první poloviny 18. století, kdy vznikla pedálová harfa, jejíž struny bylo možno přeladit sešlápnutím pedálů, a jež je používána dodnes. Koncertní nástroje mají běžně 47 strun, do Prostiboře si však harfistka přivezla svoji čtyřicetistrunnou. S úsměvem upozornila, že hra na harfu je podobně jako na varhany velmi náročná a začínajícím harfistům i varhaníkům dlouho trvá, než se naučí zkoordinovat práci nohou i rukou. Každá část těla dělá něco jiného, mimo jiné je třeba být i fyzicky zdatný a vycvičený neb váha nástroje, který je nakloněn k pravému rameni hráče je přibližně od 30 do 36 kilogramů. Zmínila i náročnost převážení harfy, její instalaci v místě koncertu, její doladění, vysvětlila důvod barevnosti strun.

Nejen v České republice a na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích svojí brilantní hrou, technickými znalostmi a šarmem nadchla Katarína Ševčíková obdivovatele tohoto královského nástroje. Program nadané harfistky je celoročně naplněn, ač se věnuje především sólové hře, vystupuje také v komorních souborech a spolupracuje s celou řadou známých hudebníků. "Moc si vážím toho, že paní Katarína přijala naše pozvání. Věřím, že toto setkání není poslední," poděkovala umělkyni závěrem starostka obce Barbora Nováková. "Ráda bych, aby se u nás konalo více tak úžasných koncertů, aby náš kostel prostě ožil, když už ho máme ve správě obce, tak ať nám přináší radost, dodala.

"Bylo to doslova opravdu krásné, už jsem na koncertě paní Ševčíkové byla několikrát, ale tady to bylo takové domácí, komorní, moc se mi to líbilo," podělila se o své dojmy s Deníkem paní Slávka Takáčová, která na koncert přijela se sestrou a kamarádkou ze Stříbra.