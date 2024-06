Báječná atmosféra plná emocí, po každém vystoupení bouřlivý aplaus a v průběhu každého představení povzbuzování tleskáním z řad publika. Tak vypadal již 20. ročník dvoudenní nesoutěžní přehlídky tvořivosti a schopností dětí s postižením nazvaný Prostor pro duši, který pořádá tradičně Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře. Konal se ve středu 5. a ve čtvrtek 6. června ve společenském areálu Mže v Tachově a nabídl vskutku ojedinělé zážitky.

Divadelní scénky, taneční vystoupení, zpěv, pohádkové představení. Vše se na nesoutěžní přehlídce střídalo po oba dva dny nejen v podání klientů Domova Milíře, ale také z dalších sociálních zařízení a domovů pro zdravotně postižené osoby, a zapojily se také děti z tachovských mateřinek, základních a středních škol.

Skutečně emotivní bylo hned první představení přehlídky. Za klavírního doprovodu nevidomého studenta Gymnázia Tachov Davida Kratochvíla zazpíval jeden z klientů Domova Milíře Gejza Tancoš a žákyně ZŠ Zárečná k tomu zatančily oděny do svítících plášťů. „Budu zpívat a pak taky tancovat zumbu a hrát v pohádce. Ale teďka jsem trochu nervózní,“ řekl usmíval se trochu rozpačitě Gejza před vystoupením. „Zpěv mě hrozně baví, hraní divadla taky, mám rád vystupování,“ přiznal vzápětí. „Hrát budu skladbu Někdy se bojím. Zkoušeli jsme ji dvakrát, takže vystoupení se nebojím, Gejza je skvělej, bude to dobrý,“ věřil zpěvákovi David Kratochvíl. A skvělé byly i tanečnice. Poté, co se v Davidově exceletním podání rozezněly první klavírní tóny, Gejza se rozezpíval a tanečnicím se rozsvítily pláště, kdy předvedly úžasnou světelnou show, naskočila husí kůže většině přítomných v sále. A pak už to šlo ráz na ráz. Diváci neváhali podpořit další vystupující tleskáním v průběhu vystoupení stejně jako odměnit je na konci představení, sem tam ukápla slzička dojetí, jindy se připojili k účinkujícím a zpívali společně s nimi.

„Začali jsme s pořádáním v roce 2001, ale na čas vše přerušila covidová pandemie, proto je to letos teprve dvacátý ročník,“ vysvětlila ředitelka Domova Milíře Blanka Šmichová. „.Příprava nás stála spoustu úsilí, ale opět to stojí za to. Děláme to s velkou radostí, těší nás zájem, jaký o přehlídku je. Letos bude vystupovat téměř 370 účinkujících z dvaceti zařízení. A vystupovat nebudou jen hendikepovaní, zde jde o propojení také sociálně znevýhodněných, takže uvidíme také děti z dětských domovů. A jsem opravdu ráda, že se opět potvrzuje integrační charakter této akce, do přehlídky se dále zapojují také zdravé děti od úplně nejmenších z mateřských škol až po studenty gymnázia,“ dodala.

Mezi vystupujícími byly také děti z Mateřské školy Tyršova. Sliny se sbíhaly a chuť na buchty dostali diváci ve chvíli, kdy třída Čiperek oděna do slušivých kuchtíkovských oblečků zatančila na pohádkovou písničku Buchet je spousta. „Nejsme tu poprvé, je to letitá tradice. Letos vystupovaly všechny tři naše třídy s tanečním programem,“ řekla Deníku ředitelka mateřinky Miroslava Koštálová.