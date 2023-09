Zatímco třicetiny v životě člověka znamenají jeden z mnoha malých mezníků, třicet let od začátku fungování Domova pro osoby se zdravotním postižením v Milířích znamená mnoho let vynaloženého úsilí, odborné práce, trpělivosti a mimo jiné i nespočet přesčasových hodin všech tamních pracovníků.

Domov Milíře funguje již 30 let | Video: Deník/Monika Šavlová

Výsledkem je moderní prostředí, kde v současné době nachází ubytování čtyřiašedesát klientů. Takové jubileum si zaslouží pořádnou oslavu, a přesně taková se konala v pátek 22. září v prostorách Domova.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Pozvání na oslavu 30. výročí přijalo celá řada významných hostů, kteří byli také svědky převzetí největšího dárku, a sice slavnostního otevření nového venkovního hřiště s herními a cvičícími prvky. Do Domova dorazila mimo jiné delegace z Centra pohybových a terénních služeb ve Zbůchu, ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček a náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř, který má na rozvoji Domova nemalý podíl. Pracovníci Domova v Milířích společně s klienty zde žijícími připravili bohatý program. Nabitá společenská místnost tak vyslechla několik slavnostních proslovů a následně všichni přítomní zhlédli čtyři představení. Obrovský aplaus se nesl místností po pohádce Karkulka, všechny skvěle pobavilo zábavně zpracované pojetí pohádky Popelka, při písničce pro paní ředitelku se zaleskla slza v oku nejen jí, ale i některým hostům a taktéž závěrečné taneční představení bylo odměněno velkým potleskem. Každý z návštěvníků si navíc odnesl domů upomínkový předmět. Nechyběl ani obrovský dort, diskotéka a další doprovodný program, který malinko ovlivnilo nepříznivé počasí.

„Vše, co zde dneska vidíte, není zdaleka jen moje práce. Obrovský podíl na dnešní podobě Domova mají samozřejmě již moji předchůdci,“ řekla ředitelka Domova Blanka Šmichová. „Jsem vděčná za podporu a pomoc náměstka hejtmana pana Záhoře,“ dodala s tím, že výčet těch, kteří mají zásluhu na třicetiletém chodu zařízení by byl neskutečně dlouhý.

V zařízení žije také Markéta Šugarová. „Moc se mi tu líbí. Ráda tancuju a hodně mi baví hrát divadlo,“ řekla Deníku Markéta, která v předvedené pohádce Popelka měla roli vypravěčky. V sehrané pohádce Karkulka hrál vlka Patrik Nový. „Hraní divadla mám moc rád,“ usmíval se spokojeně.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře poskytuje podporu a pomoc lidem, kteří nejsou schopni samostatně si zabezpečit své životní potřeby z důvodu jejich zdravotního postižení. Jeho cílem je, aby uživatelé prožili svůj život v důstojném a příjemném prostředí, způsobem, který bude rozvíjet a podporovat jejich schopnosti. Od nového roku Domov v Milířích nabídne nově tzv. odlehčovací službu. „Postižení klienti už nejsou umísťováni automaticky do ústavu, rodiny se o ně starají doma. Taková péče je velmi vyčerpávající, pečující rodiny si potřebují čas od času odpočinout. Proto od ledna 2024 bude možno klienty z takových rodin ve věku do 18 let u nás od jednoho týdne do jednoho měsíce dočasně ubytovat,“ řekla k další připravované službě ředitelka Šmichová.