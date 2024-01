Novou odlehčovací službu poskytuje od začátku letošního roku rodinám, které pečují o mentálně postižené děti, Domov pro osoby se zdravotním postižením v Milířích.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře. | Foto: se svolením Domov Milíře

Účelem zavedení nové služby je úleva rodinám, které na určitou dobu potřebují pomoc poskytovatele sociální služby, aby si na určitý čas ulevily od nepřetržité náročné péče o osobu s postižením nebo si vyřídily nezbytné záležitosti s jistotou, že o jejich blízkého je odborně a spolehlivě postaráno. „Postižení lidé už nejsou umísťováni automaticky do ústavní péče, ale rodiny se o ně v mnoha případech starají doma. Taková péče je velmi vyčerpávající, pečující rodiny si potřebují čas od času odpočinout a vyřídit nezbytné záležitosti. Nabízíme proto těmto rodinám službu, při níž klienty ve věku do 18 let u nás dočasně ubytujeme a zároveň jim poskytneme potřebnou péči,“ řekla Deníku ředitelka Blanka Šmichová.

V Milířích mají pro tyto služby vymezena dvě lůžka. „Služba je poskytována v předem dohodnutých termínech v pracovních dnech, o víkendech a státních svátcích. Doba poskytování sociální služby je vždy na dobu určitou a je stanovena smlouvou. Minimální doba pobytu je jeden týden, maximální doba pobytu je jeden měsíc,“ vysvětlila Eva Bartošová, sociální pracovnice Domova Milíře, která má odlehčovací službu ve své kompetenci. Eva Bartošová nabízí zájemcům i možnost osobní návštěvy předtím, než nabídku Domova využijí. „Prohlédnout si zařízení a pokoj, kde bude klient dočasně ubytován, lze od pondělí do pátku v době od 7 do 14.30 hodin,“ upřesnila Bartošová. Kontaktovat ji lze buď na e-mailové adrese info@domovmilire.cz, nebo telefonicky 606 616 580 (provolba 85) a 737 491 401.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře.