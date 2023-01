Restauraci známou pod názvem „U Obušku“ je její provozovatel Milan Uxa nucen ke konci ledna uzavřít. „Nijak mne to netěší, mám k téhle partě lidí, co sem chodí a vymýšlí různé skopičiny, blízký vztah. Bohužel důvodů, proč musím zavřít je celá řada. Zvýšení cen nájmu a energií bylo jen vyústěním mnoha faktorů. Z téhle hospody odešlo v době zavedení protikuřáckého zákona kolem 30 procent štamgastů. Když připočtete požadavky OSA, zdražení piva a další, jsem nucen bohužel provoz ukončit,“ odpověděl na dotaz Deníku provozovatel restaurace Milan Uxa.

„Byli jsme velmi aktivní. My nejsme jen obyčejní pivaři. Dlouhé roky jsme organizovali na sídlišti nejrůznější akce pro děti i dospělé. Pořádali jsme pálení čarodějnic, výlety, zájezdy, nohejbalové a kulečníkové turnaje, hrávali jsme čáru, mariáš. Organizovali jsme pro děti rozloučení s prázdninami, ale také lesní brigády. Pod patronací jsme měli dětské hřiště na sídlišti Rapotín. Za to jediné jsme dostávali od města finanční odměnu, která činila 10 tisíc. Ostatní akce jsme si financovali sami,“ uvádí Jaromír Matoušek, bývalý předseda spolku, který vznikl v roce 1990.

Každý rok aktivního působení milovníků pivního moku je zanesen v jedné kronice. Posledních 25 let je vzorně vedl Jiří Mikulanda. Ve vitríně, kterou budou muset zanedlouho vyklidit, je jich k nahlédnutí již dvaatřicet, další bohužel zůstane rozepsaná a nikdo neví, jestli se kdy dopíše. „My už to balíme, ale tajně doufáme, že po nás převezmou štafetu mladí a spolek se opět rozjede,“ smutně listuje kronikami Matoušek. „Prozatím jsme činnost jen oficiálně pozastavili, dáme tomu čas, když nebude zájem, odhlásíme se z registrace. Jen v létě se opět sejdou na Sycheráku, kde nocují pod širým nebem. „Dovezeme vždycky kytary a békáme až do rána. Děláme to tak už hodně let, je to vždycky fajn akce,“ dodává.

Prostředí restaurace bylo mnohokráte také dějištěm oblíbené soutěže O nejlepší guláš neposkvrněný ženskou rukou. Populární bývala i pivní Gambrinus štafeta. „Jo, vypili jsme tady tolik piva, že by bylo lepší počítat je na tanky než na sudy, ale přidaná hodnota spočívala právě ve všech námi pořádaných akcích. Skoro třiatřicet let jsme se scházeli, naším spolkem prošlo kolem stovky lidí. S Obuškem to bylo nahnuté už v roce 2007, kdy celou budovu, ve které se restaurace nachází, skoupil vietnamský občan a ze spodní části, kde byla hospoda původně, vybudoval nájemní byty. Naštěstí tehdy pan Milan Uxa pronajal horní patro a Spolek přátel piva se tak jen přestěhoval o patro výš. A to včetně svého milovaného kulečníkového bězděrového (karambolového) stolu. „Co se týče karambolu, nemusí si jeho příznivci zoufat. Sice to budou mít poněkud z ruky, ale stůl zůstane v Tachově. Plánuji ho umístit v jedné ze svých provozoven ROXY III. anebo ROXY V.,“ vzkazuje Uxa.

„Kde se budeme scházet? To není jen o tom zajít na pár piv. Tohle je vlastně jediné společenské centrum tady v našem sídlišti. A to tady žije asi tři tisíce obyvatel. Říkáme obrazně, že jsme za potokem. Jenomže my jsme tu vlastně úplně odříznuti od Tachova. Chybí tu obchody, nyní už tu nebude ani hospoda,“ zoufají společně štamgasti.

V sobotu 28. ledna svolal bývalý dlouholetý předseda spolku poslední schůzku. Od 16 h se koná ROZLOUČENÍ S PIVEM. „Pozvali jsme i provozovatele pana Uxu, chceme mu poděkovat. Mnohokráte nám poskytl sponzorské dary do našich soutěží a naši činnost podporoval. Jeho důvody, proč zavírá, chápeme. Jen je nám to celé moc líto,“ uzavírá vyprávění za souhlasného přikyvování kamarádů u okolních stolů Jaromír Matoušek. Pak už jen sundají vystavené fotografie ze zdí, odnesou poháry z kulečníkových turnají, do igelitu zabalí kroniky…