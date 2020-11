Dopravci od pondělí 30. listopadu obnovují v Plzeňském kraji spoje, které byly kvůli koronavirové pandemii a uzavření škol omezené. Hromadná doprava se tak po více než měsíci navrátí až na pár výjimek do normálního provozu. Obnoví se rovněž i dálkové linky mezi Plzní a Karlovými Vary.

Podle Jana Holuba, mluvčího společnosti Arriva, která je v Plzeňském kraji hlavním autobusovým dopravcem, pojedou od pondělí všechny spoje bez veškerých omezení. „Týká se to jak školních, tak večerních a víkendových spojů,“ potvrdil Holub.

Kromě některých nočních autobusů opět zprovozní všechny linky také společnost ČSAD autobusy Plzeň. „V souvislosti s obnovením školní docházky přecházíme od pondělí 30. listopadu k plnému provozu u komerčních linek číslo 400321 Domažlice-Plzeň a 440080 Plzeň-Karlovy Vary a dále rovněž u linek 55 a 66 v objednávce obcí Vejprnice a Tlučná,“ sdělil ředitel ČSAD Václav Königsmark s tím, že nadále potrvá přerušení dopravy u nočních linek N55 z Nýřan do Plzně, N91 z Přeštic do Plzně a N92 z Plzně do Blovic.

Provoz autobusové dopravy byl omezený od 19. října, kdy se uzavřely školy a dopravci tak jezdili jako v prázdninovém režimu, aby minimalizovali provozní ztráty.