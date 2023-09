S nápadem, jak ulehčit rodičům s časem potřebným pro odvedení dětí ze školy do zájmových kroužků, přišli v letošním roce v Domě dětí a mládeže ve Stříbře. Dětem zajišťují doprovod ze školy na zájmové kroužky.

Doprovod dětí ze škol do zájmových kroužků nabízí nově rodičům Dům dětí a mládeže ve Stříbře. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Dům dětí a mládeže ve Stříbře zavedl od 18. září možnost doprovázení dětí na vybrané zájmové kroužky. Pedagogové DDM budou v daný čas děti, které jsou zapsané do některého ze zájmových útvarů a jejichž rodiče o to požádají, vyzvedávat před budovami základních škol v Gagarinově ulici a v Mánesově ulici. Odsud je dovedou do prostorů, kde bude činnost kroužku probíhat.

„Zavedení téhle služby považuji za skvělý nápad. Ušetří mi to spoustu času, kdy bych se jinak musela uvolňovat z práce, abych mohla syna vodit od školy na kroužek. Jsem naprosto spokojená,“ řekla Deníku Lucie Šteklová.

Organizovaný doprovod dětí ze školy na kroužky již dříve poskytoval také DDM Mraveniště v Tachově. „Tuto službu jsme dříve u vybraných kroužků poskytovali a nabízeli, ale odezva či poptávka kupodivu nebyla moc velká. V současné době ji tedy neprovozujeme, ale stále tuto možnost vedeme v patrnosti, a pokud by byla od rodičů poptávka, jsme připraveni na ni reagovat,“ odpověděla Deníku pedagožka volného času Petra Popovová.