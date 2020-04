"Firma na tuto investiční akci je již delší dobu vysoutěžena a téměř nic by nebránilo zahájit stavbu v příštích týdnech," informoval v obecním zpravodaji starosta Karel Týzl. "Je dost pravděpodobné, že se může z důvodu aktuálního stavu a následného řešení ekonomického dopadu vlastní stavba pozdržet či posunout," dodal.

Celoplošná kanalizace v Okrouhlém Hradišti se již plánuje několik let, Kromě domovních přípojek to znamená vybudování páteřního kanalizačního svodu a přípojky do čistírny odpadních vod v nedaleké lázeňské obci.