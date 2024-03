Školáci ze základní školy ve Stráži si připomněli Ponožkovým dnem Světový den Downova syndromu. Nazuli si každou ponožku jinou, aby demonstrovali, že nejsme všichni stejní a to je dobře.

Ponožkovým dnem si školáci v ZŠ Stráž připomněli Světový den Downova syndromu | Foto: ZŠ Stráž

Co nožka, to jiná ponožka. Školáci Základní školy Stráž si ve čtvrtek 21. března připomněli Světový den Downova syndromu. Po svém ho slaví ve škole už poněkolikáté, Ponožkový den vyhlásili páťáci.

Školáci dorazili do školy oděni tak, že na každé noze měli jinou ponožku. Přestože to byla i zábava a oči po celý den sjížděli všem k chodidlům, za akcí stojí i silná hluboká myšlenka. „ Downův syndrom je způsoben ztrojením (trizomií) 21. chromozomu. Proto 21. den 3. měsíce, když dáte nožky či ponožky patami k sobě, připomínají tvarem chromozom,“ vysvětlila Deníku ředitelka školy Hana Pilařová. „A každá ponožka jiná pak značí jedinečnost lidí s Downovým syndromem. Proto ponožky a proto každá jiná,“ dodala. „Nejsme všichni stejní a to je dobře. A všem nám to dnes slušelo,“ nechali se slyšet školáci.