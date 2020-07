Těšili se na ni malí, ale i velcí návštěvníci, protože byla na Tachovsku v letošním roce první tohoto druhu.

Během odpoledne, které bylo spojeno s grilováním, posezením u ohně, zpíváním a povídáním o přírodě, se dráteník Ladislav věnoval především dětem. Jako téma vybral houby, které prý právě začínají růst. Všem ze silného drátu připravil základní konstrukci, kterou si pak každé dítě vydrátkovalo dle své představy. Ukázal, jak se pracuje s kleštičkami, každému jednotlivě poradil a po celou dobu tvůrčí dílny bedlivě sledoval, jak si malí dráteníci vedou. Neodolalo i několik dospělých a přidali se.

Vlastnoručně vyrobené houbičky a další výtvory si mohly děti odnést. Malý Lukáš ze Všerub u Domažlic se radoval, že má krásný dárek pro maminku, která měla ten den narozeniny. Na závěr akce každá z přítomných žen dostala od dráteníka malou pozornost. "Jsem na takové akci poprvé a moc se mi to líbilo," usmíval se mladík Filip Burian z Kladrub. "Doma vyrábím makety vláčků, tam se drátky moc nepoužívají, o to víc to pro mne byla zajímavá zkušenost a věřím, že nové dovednosti uplatním."

Spokojený byl i lektor. "Doufám, že akce v Lestkově se stane tradicí. Děti byly opravdu šikovné a já pro ně rád připravím i další témata k drátkování," vyjádřil spokojenost z vydařené akce i sám Lokajíček.