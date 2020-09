Svoji pravidelnou činnost zahajují v pondělí zájmové útvary Domu dětí a mládeže Stříbro za dodržení všech předepsaných hygienických a epidemiologických opatření.

Přihlašovat mohli rodiče svoje děti do kroužků a dalších volnočasových aktivit pořádaných DDM už od 1. září, a to pouze online. Vytištěné a podepsané přihlášky lze odevzdávat v úředních hodinách. Vstup do budovy DDM Stříbro, jak uvádí oficiální facebook města Stříbra, je povolen pouze v souladu s pokynem ředitele, kterým se upravuje provoz DDM Stříbro ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s nemocí Covid – 19. Tento pokyn včetně pravidel pro vstup do budovy je na webových stránkách DDM Stříbro.