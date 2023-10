„Deset, devět, osm, …, jedna,“ odpočítával ředitel DDM v Tachově Václav Mužík. A pak šmik, a nově zrekonstruované dětské hřiště před budovou Mraveniště bylo slavnostně uvedeno do provozu. Pásku přestřihly v úterý 3. října odpoledne děti ze zájmových kroužků společně se zástupci Plzeňského kraje, zhotovitelů a města Tachov.

U DDM v Tachově bylo zrekonstruováno dětské hřiště | Video: Deník/Monika Šavlová

Houpací pérová zvířátka, pingpongový stůl a další herní prvky, ale i prostor s měrnou škálou pro skok daleký z místa či zajímavě řešené nové lavičky a to vše na zbrusu novém povrchu nazývaném SmartSoft. „Jedná se o povrch, který je lehce omyvatelný, příjemný pro pohyb nebo i posezení. Rychle osychá, a děti tak budou moci hřišťátko využívat po větší část roku, vlastně neustále do doby, kdy zapadá sněhem. Navíc je bezpečný, při pádu méně hrozí odřeniny či spáleniny,“ vysvětlil ředitel DDM Václav Mužík. Ten poděkoval zástupcům Plzeňského kraje za finanční podporu v rámci dotace, díky níž mohlo být hřiště zrekonstruováno do současné podoby, stejně jako všem dalším, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu.

Po krátké úvodní řeči pak Václav Mužík odhodil vážnou tvář a jako první si před zraky všech přítomných stoupl na čáru a dlouhým skokem na hranici téměř dvou metrů zahájil provoz hřiště. Společně s dětmi si skákání za všeobecného veselí vyzkoušeli i další hosté, podobně daleko jako ředitel DDM však doskočil už jen místostarosta města Jan Straka. Nadšení dětí nebralo konce. A spokojenost vyjádřila i jedna z přítomných maminek Lenka Roubalová. „To hřiště je opravdu krásné. Ve srovnání s tím, jak předtím vypadalo, je to prostě nádhera. Povrch bude fajn i pro batolata, co ještě nechodí, ale jen lezou,“ řekla Deníku. Hřiště je přístupné nejen pro děti ze zájmových kroužků, ale pro širokou veřejnost.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová