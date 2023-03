Stavba již od počátku nabrala časový skluz z důvodu technických problémů. První nájemníci by se mohli začít stěhovat v polovině roku 2024, kdy by měly být již kompletně zařízeny všechny bytové jednotky. Předpokládaná cena výstavby DPS je 90 milionů korun, dalších 8 milionů by mělo stát vybavení interiéru nábytkem.

„Vedle novostavby domu s pečovatelskou službou vznikne také nové parkoviště. To je zatím ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení. A následně za ním počítáme s malým parkem, který by měl sloužit jako relaxační zóna především právě pro obyvatele seniorského domu,“ odtajnil další plány starosta.