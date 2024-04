Poté, co v uplynulých letech nainstalovali v lokalitě několik laviček, na několik žulových kamenů vytesali často velmi trefné nápisy, v jednom z rybníčků vysadili lekníny a u rybníku postavili dřevěnou vílu Amálku, celou letošní zimu dumali, co nového pro turisty připraví letos.

Poté, co dali hlavy dohromady, pustili se do výroby další lavičky, která má zase jiný tvar než ty dosavadní, které už dříve vyrobili. „Aby si turisté lépe jednotlivá místa pamatovali, pojmenovali jsme tohle U Pusinky a pro jistotu jsme to vytesali na kámen,“ usmívá se Ladislav Karel.

Jejich činnost nikterak nepohoršuje místního revírníka. „Práce obou mužů mně rozhodně nevadí. Dělají Sedmihoří ještě atraktivnějším a krásnějším. O výběru míst, kam lavičky umístí, dopředu přemýšlejí, vytvářejí hezká místa pro odpočinek, rozhodně lesu neškodí,“ řekl už dříve Deníku František Mleziva, pracovník Lesů ČR.

V pořadí osmou lavičku, kterou oba aktivní důchodci vyrobili a v Sedmihoří umístili, naleznou turisté jen malý kousek od čtvrté informační tabule.