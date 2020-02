Ke dvěma ležícím mladíkům v areálu tachovských sportovišť vyjížděla v pátek odpoledne hlídka městské policie a dvě sanitky záchranné služby.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Josef Beneš

Strážníci, jak Deníku řekl velitel Městské policie Tachov Radovan Macák, na místě zjistili, že mladíci jsou v podstatě v bezvědomí. „Nereagovali na okolí, takže strážníci přivolali záchranku. Než přijela, snažili se kluky probudit a oživit. Sice začali reagovat, ale stále upadali zpátky do bezvědomí,“ popsal Macák. Než záchranka přijela, strážníci se snažili mladíky udržet při vědomí. Mezitím zjistili, že se jedná o dva nezletilé Tachovany, jednoho čtrnáctiletého a druhého patnáctiletého. „Oba byli velmi silně pod vlivem alkoholu,“ dodal velitel.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová Deníku potvrdila, že převzala do péče dva chlapce, ročníků narození 2004 a 2005. „Byli převezeni pozemní cestou na emergency Fakultní nemocnice Plzeň s poruchami vědomí a podezřením na intoxikaci neznámou látkou, zřejmě alkoholem,“ uvedla mluvčí.

Strážníci upozornili rodiče chlapců. Podle informací Deníku měli mladíci společně vypít několik lahví vodky. Nyní už by měli být v pořádku.