"Ze strany velitele a vedoucího strážníka bylo strážníkům poděkováno za odvedenou práci s přáním mnoha osobních a pracovních úspěchů do let následujících," uvedl k slavnostní události Jan Habrdle.

Strážníci Vlasta Platzerová a Stanislav Koleňák pracují u MP Tachov už 20 let. | Foto: Foto: MP Tachov

Dvacet let u Městské policie Tachov už pracují strážníci Vlasta Platzerová a Stanislav Koleňák. Vedení městské policie jim za tuto službu předalo pamětní list a oba strážníci si vyslechli poděkování za dlouholetou službu od velitele městské policie Radka Macáka a Vedoucího strážníka Jana Habrdleho.

