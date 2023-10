Dvacetikilový vějířovec obrovský, který možná bude zapsán do knihy rekordů, nabízí k vidění výstava čerstvých hub nasbíraných na Stříbrsku. Koná se v pátek 20. a v sobotu 21. října v přízemí městské radnice ve Stříbře.

Výstava hub ve Stříbře | Video: Deník/Monika Šavlová

V lesích na Stříbrsku mnoho běžných jedlých hub už v tuto dobu nenajdete. I na výstavě je jich jen několik druhů. O to více ale zaujmou některé z vystavených exponátů, které patří do seznamu ohrožených hub. „Podařilo se nám na výstavu najít ještě třeba kozáky. Pravděpodobnost růstu hub, které lidé běžně sbírají, je však již poměrně nízká vzhledem k velkému srážkovému deficitu. Také nízké noční teploty růstu hub nenahrávají,“ řekl Deníku Matěj Brzica, který je jedním z hlavních pořadatelů. „Na některých lokálních místech je možno něco ještě nacházet, ale celkově je pravděpodobnost nálezu známých jedlých hub tady u nás už skutečně nízká,“ dodal. Mezi ohrožené druhy, které je možné na výstavě vidět, patří například mísenka oranžová nebo outkovka žlutavá. Ta je prý dokonce kriticky ohroženým druhem. „Lidé by neměli v lese tyto houby ničit, sbírat, prostě tyto houby by neměly ideálně z lesa vůbec odcházet,“ dodal.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Kandidáta na zápis do Guinnessovy knihy rekordů, vějířovec obrovský, dovezl druhý organizátor výstavy, pracovník Západočeské univerzity Jiří Kout. „Bylo poměrně náročné ho sem vůbec dostat. Našel jsem ho v zámeckém parku v Úlicích,“ prozradil Deníku. Společně s Matějem Brzicou se chystají obrovskou houbu po skončení výstavy přesně přeměřit a převážit. První rychlé měření ukazuje rozměry 70 x 73 a váhu kolem 20 kilogramů. „Velké naděje si nedělám,“ říká Jiří Kout, ale pokud by přesné měření obří plodnice nabídlo možnost zápisu do Guinnessovy knihy rekordů, chystají se s Brzicou kontaktovat příslušné odborníky a o zápis se pokusí.

Na výstavu postupně přichází žáci základních škol, pro které jsou kromě krátkých přednášek připraveny také informační a pracovní listy. Poté, co si na informačních listech osvěží svoje znalosti, mohou pak další, nabyté prověřit na těch pracovních.

Výstava trvá po oba dny od 9 do 14 hodin.

