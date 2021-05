Jak uvedla starostka Plané Martina Němečková, křižovatky do Nádražní ulice a směrem na Tachov patří k dopravně nejkritičtějším místům ve městě. Problematická je rovněž atypická křižovatka při výjezdu z Plané na Chodovou Planou. Tam by měl vzniknout kruhový objezd.

Deník na návštěvěZdroj: Deník"Křižovatky v Plané měly být původně součástí stavby obchvatu Chodové Plané. Požádali jsme investora, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby byly křižovatky v našem městě řešeny už dříve," uvedla starostka.

Původně měly být na místě obou křižovatek, tedy Nádražní a Tachovské, vybudovány rovněž kruhové objezdy. V místě je rovněž poměrně velký pohyb chodců. "Obrátili jsme se proto na ŘSD s tím, že by nejbezpečnějším řešením mohly být světelně řízené křižovatky," sdělila Deníku dále starostka s tím, že investor na tento návrh slyšel a připravuje nyní řešení, aby tato dvě frekventovaná místa řídila světelná signalizace.

Na dálničním přivaděči od Chebu k dálnici D5 už má většina obcí obchvat - nedávno byl zprovozněn obchvat obcí Drmoul a Trstěnice. Silnice první třídy vede zatím stále centrem Chodové Plané, kde by se obchvat měl stavět, a to na západ od městyse, až ve druhé polovině dvacátých let.