Jak funguje registrace objednávek, jak bude nově již jediná poštovní pobočka ve městě fungovat, co to znamená zejména pro starší občany, kteří nepoužívají internet, se Deník optal vedoucího oblastní pošty Jiřího Vondráška. „Na stránkách České pošty existuje služba ‚Objednání na pobočku‘, ale není to novinka, běží již delší dobu. Klient si vybere den a čas, je nastaveno, že na každou hodinu se mohou objednat maximálně 4 klienti, aby tam zbyla možnost obsloužit i zákazníky z haly,“ vysvětluje.

Pokud se občan neumí nebo nemůže připojit na internet, má smůlu. Musí přijít a vyčkat si frontu dle pořadí na lístečku, který si vyzvedne u vstupu z vyvolávacího systému, jímž bude přiřazen na určitou přepážku. Deník se tedy optal, jestli budou neobjednaní klienti muset čekat delší dobu, než na ně přijde řada, neb přednostně budou obslouženi ti, kteří se objednali přes online systém. „Teoreticky ano, ale prakticky to tak vůbec nefunguje, protože ten vyvolávací systém sleduje časy objednaných klientů, a mohu odpovědně říct, že za poslední tři měsíce hodinová čekací doba u nás na pobočce v Hornické nebyla,“ ujišťuje Vondrášek.

Na otázku, jak to bude s vyplácením důchodů seniorům, odpověděl: „Co se týče výplaty důchodů, tak asi 98 procent jich vyplatíme do 4 minut,“ řekl vedoucí pobočky. „Obavy myslím zatím nejsou namístě. Služba objednání na pobočku se týká těch služeb, které jsou časově náročnější, odbavení trvají delší dobu a nemůže je poskytovat každý zaměstnanec pošty, například Czech Point. Ale výplata důchodu je možná na všech běžných přepážkách,“ vysvětlil Jiří Vondrášek. (šav)