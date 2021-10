Plánská živnostenská škola naplánovala oslavy pro veřejnost na sobotu 2. října od 10 hodin a připomene 125 let od založení školy. Zájemci budou moci navštívit nejen samotnou školu, ale také domov mládeže a kuchyni odborného výcviku. Chybět nebude občerstvení a doprovodný program.

Stříbrské gymnázium naplánovalo oslavy na pátek 1. října odpoledne. A jedná se hned o trojí slavnost – jednak připomenutí 150. výročí gymnaziálního vzdělávání ve městě, 75. výročí českého gymnázia ve Stříbře a 25 let gymnázia a obchodní akademie v nové budově.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.