Jízdárnu po ukončení letošní sezony čeká závěrečná etapa rekonstrukce, která by měla být dokončena za dva roky.

Koncertem uskupení Gioia ale letošní program v jízdárně nekončí, v neděli 19. září zde vystoupí tachovská akustická kapela The Echoes, která představí svoj autorský repertoár, debutové cd a také další novinky.

Posledním koncertem skončí v neděli 12. září letošní ročník festivalu Dveře jízdárny dokořán. Koncert začne v obvyklých 15 hodin a autobusová doprava z centra města do jízdárny a zpět po koncertě je zajištěna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.