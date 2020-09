Malované dveře vznikaly pod dohledem výtvarnice a učitelky ZUŠ Veroniky Šatrové. "Dveře jsme začali malovat už v březnu, ale korona nám to překazila, a tak jsme je dodělávali až teď v létě v rámci letního workshopu se staršími žákyněmi," řekla Deníku učitelka.

Vyzdobeny byly dveře do třídy výtvarného oboru a do kabinetu. "Nápad vznikl proto, že v zimě často na chodbě večer děti čekají, až jim začne výuka, tak aby měly na co koukat," doplnila výtvarnice s tím, že malba ve tmě svítí. "Je to malované speciálními barvami. Ve dne je vše krásně barevné a když padne tma, obrázek se zcela promění na pohádkovou kouzelnou krajinu," vysvětlila Šatrová.

Především pro mladší žáky by měly být podle jejích slov malované dveře velkým překvapením a pomyslnými dveřmi na cestu do jejich vlastní fantazie. "Nový kabát ale dostane i interiér třídy, která je zatím jen čistě bíle vymalovaná a postupně během školního roku budeme pomalovávat i vnitřní stěny," dodala učitelka výtvarného oboru stříbrské umělecké školy.