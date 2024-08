O víkendu čeká Kladruby pořádná jízda. Od pátku 16. srpna, kdy již tradičně pouť zahájí vernisáž výstavy amatérských tvůrců a fotografů z Kladrubska, až do nedělního večera čeká na návštěvníky opět široká přehlídka nejrůznějších hudebních žánrů a dalšího kulturního a společenského vyžití. Reproduktory budou dunět, pivo poteče proudem, své si najde každý, nudit by se neměl nikdo.

„Vernisáž k výstavě fotografií pod širým nebem začíná v 18 hodin před Regionálním muzeem Kladrubska, samotné snímky budou k vidění na zdi podél kostela Sv. Jakuba,“ vzkazují pracovníci muzea. Muzejní prostory pak nabídnou další porci nevšedního umění domácích umělců.

Dvoudenní pouťové oslavy začnou v sobotu před polednem. Na pódiu to rozbalí plzeňská kapela Chuť, kterou následně vystřídá se svým ska známá stříbrská skupina Skavare. Odpoledne předvede svoji výřečnost herec a stand-up komik Vojtaano, který bude nejen mluvit, ale i zpívat. Pokračovat se bude popem osmdesátých a devadesátých let v podání POP´s a pak se již mohou návštěvníci začít vlnit v rytmu reggae společně s Cocomanem. Závěr soboty bude patřit rockové kapele De Bill Heads, která má na kontě několik vydaných alb, mezi nimi např. Kalíme nebo Na plný kule. Pouťová noc tím však zdaleka končit nebude, hudební žezlo pro ty, co mají výdrž a nebude se jim chtít domů, převezme DJ Libor Janíček, který bude opět celou pouť moderovat.

Kus neděle pak bude stage patřit oblíbené dechovce v podání Chodovarky. Následně do davu hodí svojí Dlažební kostku legendární Brutus, který patří mezi stálice kladrubské pouti. A tečku za pódiovým programem udělá další hudební legenda, kterou bezesporu skupina ZNOUZECTNOST je.

Po oba dva dny bude probíhat také tradiční výstava drobného zvířectva, kterou každoročně připravují členové kladrubské základní organizace Českého svazu chovatelů. Jako každý rok, i v letošním roce se jedná o výstavu prodejní, domů si zájemci mohou odnést nejen některé z domácích zvířat, ale také píchavou památku v podobě kaktusů, kterých bude na výběr několik druhů. „Dětem nabídneme možnost si některé z vystavovaných domácích zvířat pomazlit,“ slibují chovatelé.

Zábava je připravena pro všechny věkové skupiny. Památku z pouti si můžete pořídit v podobě fotografie z fotobudky Fotoskop, pro nejmenší je kromě pouťových atrakcí připraveno několik stanovišť v dětské zóně v prostorách dětského hřiště za městským úřadem. Po oba dva dny budete vídat maskota Alfíka, který vám společnou fotografii rovněž neodmítne. V neděli pak v dětské zóně pobaví děti divadélko Konopásek.

Milovníci zrzavého moku se mohou těšit na točené pivko od několika pivovarů, pestrá nabídka je připravena i pro mlsné jazyky. V nabídce stánků bude pečené maso, klobásky, sladkosti, ale i káva přímo z pražírny. K pouti patří stánky s upomínkovými předměty či dalšími ručními výrobky, i ty nebudou v Kladrubech chybět.

Svůj um mohou opět předvést kladrubské kuchařinky a kuchaříci, vyhlášena je opět soutěž O nejlepší kladrubskou buchtu. Vyhlášení soutěže jistě zpestří již tak veselé nedělní odpoledne.