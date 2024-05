Pokud mají občané nepotřebné věci z domácnosti, které již sami nevyužijí, nemusí je nutně vyhazovat přímo do odpadu, ale mohou je odevzdat právě v ReUse centru, kde budou k dispozici dalším lidem. Ti si je mohou zdarma odnést domů. Reuse znamená ve volném překladu z angličtiny „opětovně využít“ a to je přesně cílem zmíněného projektu. „Jde o to podpořit myšlenku recyklace v širším slova smyslu, kdy něco, co původní majitel již nepotřebuje, nemusí skončit na skládce, ale může být k užitku pro někoho jiného,“ uvedla mluvčí radnice Tereza Kořínská.

Je to tady. Rekonstrukce náměstí v Tachově započala

Vedení města Tachov už několikrát ukázalo, že není lhostejno k ekologii jako takové. Projekt ReUse nejen že snižuje objem dopadu jako takový, ale zároveň nabízí možnosti sociálně slabším obyvatelům dovybavit si domácnosti zdarma.