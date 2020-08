Plzeňská bluesrocková kapela Emotikon uzavřela v sobotu letošní cyklus koncertů Hudební pergola v Konstantinových Lázních.

Koncert Emotikon. | Foto: Foto: Kulturní Konstantinky

Letní koncerty v prostředí náměstíčka lázeňské obce se vrátí zase příští rok, to už se bude jednat o dvanáctý ročník Hudební pergoly. V září startuje v Konstantinových Lázních další pravidelný cyklus, a to koncerty v hudebním klubu Panteon. Odstartuje jej 19. září vystoupení skupiny Prak, což je autorský projekt zkušených českých muzikantů Vladimíra Gumy Kulhánka (známý z kapel Energit, Krausberry, Stromboli atd.) a Stanislava Kláska Kubeše (J. Schelinger, ETC, SLS, T4 atd.).