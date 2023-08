Poté, co byl zrušen třetí závod seriálu FIM HARD Enduro v italském Abestone, rozhodl se kladrubský endurový jezdec Václav Nedvěd, že vyrazí do rumunského Sibiu nasbírat nějaké body do celkového pořadí mistrovství.

Endurový jezdec Václav Nedvěd se stal teprve třetím Čechem v historii co dokončil závod v rumunském v Sibiu. | Foto: Deník/Monika Šavlová

A samozřejmě si to rozdat na náročné trati s dalšími předními světovými hardendurovými jezdci v pětidenním klání dalšího závodu světového mistráku. Toto rozhodnutí se mu vyplatilo. Stal se třetím českým jezdcem v mnohaleté historii rumunského závodu, který závod dokončil a zabodoval ve třídě GOLD.

Zatímco mnozí přední jezdci na místo dorazili letadly či byli dovezeni některým z řidičů svého týmu, Pinďa, jak Nedvědovi přátelé říkají, naložil motorku do dodávky a po boku se svojí přítelkyní Pavlínkou, která v průběhu závodu funguje i jako mechanik a servisman, vyrazil na cestu po vlastní ose. „Bylo to jen 1200 kilometrů,“ směje se sympatický jezdec. Někdo by řekl šílenec, jiný srdcař. Pokud by měl být Václav Nedvěd nazván šílencem, tak jedině v dobrém smyslu slova, protože endurový srdcař je to každým coulem a náročné přípravě před sezonou věnuje většinu svého volného času.

V úterý 25. července se pak postavil na start prologu, který se jel centrem města Sibiu, užíval si slunného počasí a skončil na 23. pozici. Z té pak startovat následující den v první offroad jízdě. Na trať vyrazil plný nadšení a elánu netuše, jaké překvapení jemu a ostatním jezdcům přichystá počasí. „Čověče, takovou bouřku jsem ještě nezažil, já jsem se normálně chvílema bál,“ začíná vyprávění svojí oblíbenou hláškou Nedvěd. Trať dlouhou kolem sto kilometrů na okruhu uvnitř skal a lesů měl absolvovat v limitu 10 hodin. Šest hodin z toho lilo, padaly kroupy, díky silnému větru jezdce bičovaly proudy vody. „Já jsem prostě chvílema vůbec nic neviděl, tma jako v noci, bláto, takhle nějak bych si představoval apokalypsu,“ líčí absolvování prvního závodního okruhu. Dal ho nakonec za 9h 21 minut a v cíli prý viděl všechny svaté. Každopádně mu v ten den patřila sedmnáctá příčka.

Počasí nepřálo závodníkům ani v druhém offroadovém dni, Nedvěd další přibližně stokilometrový okruh zajel opět v čase pod deset hodin, přesněji za 9h 36minut, kdy dle jeho slov pršelo „jenom“ dvě hodiny. Nicméně na blátivý terén, ve kterém se rval nejen s motorkou zaseknutou mezi kameny, ale chvílemi i sám sebou, nevzpomíná úplně ve zlém. Náročnou bitvou v těžkých podmínkách se udržel i nadále na 17. místě, což byl vzhledem k situaci na trati skutečně pěkný výsledek.

Ve znamení slunečné oblohy byl čtvrtek 27. července, třetí závodní offroad den. Kýženou pohodu to ale závodníkovi nepřineslo. V jedné části se trať stala neprůjezdnou. Jedinou možností byl návrat na předchozí point (průjezdní kontrolní bod) a odsud pokračovat jinou trasou. Bohužel Pinďa nezvolil úplně nejsprávnější a v cíli mu jury připočetla penalizaci, čímž se v předposlední závodním dni posunul až na 26 místo. Z původních 40 jezdců patřil téměř mezi poslední, kteří dojeli a mohli pokračovat do závěrečného okruhu následující den. „Jelo se mi dobře, cítil jsem se v pohodě, tohle ale prostě neovlivníš, projet se nedalo,“ shrnul celkově čtvrtý den závodu.

Nastupovat do posledního závodního dne téměř z poslední startovní pozice nikoho moc nepotěší. Václav Nedvěd ale rozhodně nepatří mezi ty, co se sesypou jak hromádka z karet a přestanou bojovat. Pinďa se doslova kousnul a postupně několik před sebou jedoucích závodníků dohnal, předjel a dojel si pro celkové 21 místo. Dodat se sluší už jen jediné, Václav Nedvěd z Kladrub už nepatří mezi prvních padesát jezdců světa, on už totiž dávno patří mezi první třicítku. (šav)