Fakultní nemocnice (FN) v Plzni a Klatovská nemocnice hledají dárce rekonvalescentní plazmy po prodělaném onemocnění covid-19. Plazma vyléčených by podle odborníků měla pomoci při léčbě pacientů s těžkým průběhem infekce.

Ilustrační foto | Foto: Lukáš Prokeš

Podle mluvčí FN Plzeň Gabriely Levorové jsou nejvhodnějšími dárci ti lidé, kteří měli vysoké horečky, nebo byli s covidem hospitalizováni. U nich by totiž měla být koncentrace protilátek nejvyšší. „Předpoklad pro dárcovství je tedy prodělaná nemoc COVID-19 s nejméně 14 denním odstupem po skončení onemocnění, ideálně maximálně 4 až 6 týdnů od skončení akutních příznaků, věk dárce od 18 do 60 let či tělesná hmotnost nejméně 60 kg,“ uvedla mluvčí s tím, že vhodní jsou muži, kteří nikdy nedostali transfuzi krve a ženy, které nikdy nebyly těhotné a nedostaly krevní transfuzi.