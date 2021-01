Tisícovka zdravotníků z Fakultní nemocnice (FN) v Plzni už je naočkovaná novou vakcínu proti onemocnění covid-19. Vakcínu přednostně dostali zaměstnanci, kteří se mohou dostat do kontaktu s infekčními pacienty.

Podle ředitele FN Václava Šimánka už jsou první dávkou naočkováni zdravotníci z urgentního příjmu, oddělení ARO a zdravotníci z plicní a infekční kliniky. „Začali jsme očkovat rovněž zaměstnance pracující na odběrových místech. Plníme tedy očkovací strategii a prvně očkujeme ty, kteří se dostávají bezprostředně do kontaktu s infekčními nebo potencionálně infekčními pacienty. FN má celkem čtyři tisíce zdravotnických pracovníků a 510 nezdravotnických,“ řekl Šimánek s tím, že nemocnice zatím dostala čtyři tisíce dávek. „Z toho tisícovku jsme poskytli do Klatovské nemocnice,“ poznamenal ředitel.

Šimánek a Jindřich Fínek, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň ve čtvrtek očkování absolvovali. „Je to jako každé jiné očkování, bezbolestné. Bezprostředně po aplikaci dávky se cítím dobře a předpokládám, že to tak bude i po další období a po druhé dávce,“ popsal ředitel.

„Předpokládám, že přispějeme k tomu, že se lidé přestanou obávat a začnou se očkovat tak, aby vakcinace proběhla v co nejkratším termínu a ulevilo se tím nemocnicím,“ uzavřel Šimánek.

DOMINUJÍ PŘÍNOSY

Očkování veřejnosti doporučil také Fínek. „Každá medicínská intervence přináší nějaké riziko, takže když je vám přes šedesát let, tak se musíte zamyslet, jak velké to riziko je a jak velké jsou přínosy. Tady však pro vás ty přínosy jasně dominují. Nejde tedy o to přemýšlet, zda se nechat nebo ne, chce to prostě očkovat,“ sdělil děkan a upozornil, že vakcína v žádném případě nechrání před přenosem infekce. „Nemáme zprávy o tom, že by tím covid zmizel, ale zabráníme tím vážnému průběhu onemocnění,“ vysvětlil.

Fínek se domnívá, že očkovat by se měli rovněž onkologicky nemocní pacienti. „Mohou se očkovat i v průběhu léčby. Nemám onkologického pacienta se solidním nádorem (nádor vytvořený zmnožením zhoubných buněk pozn. red.), kterému bych nedoporučil očkování,“ doplnil onkolog.