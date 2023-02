Autorem výstavy je Jiří Kohout, který je zároveň pracovníkem muzea. „Když jsem nedávno stěhoval svoje věci, uvědomil jsem si, že mám spoustu sešitových románů především z edice Karavana, která vycházela v nakladatelství Albatros od 60. do 90. let. A zjistil jsem, že mám také nejen rodokapsy z devadesátých let, ale také několik unikátních, i když značně opotřebovaných kousků z let třicátých. A to je dneska opravdu už docela vzácnost. Ještě se dají sehnat například v antikvariátech. To, co ale dříve stálo pár korun, se nyní prodává třeba za 170 i 200 korun za kus," líčí majitel většiny exponátů. Sám se ale nepasuje do role klasického sběratele. Sbírka narostla spíše náhodou, knihy se v rodině prostě nevyhazovaly.